В США рассказали, чего Путин «хочет» от Трампа

После возвращения Дональда Трампа в Белый Дом российский президент Владимир Путин якобы хочет с его помощью «восстановить свой статус на мировой арене», «умиротворить» президента США и представить свою страну как мировую сверхдержаву. С такой оценкой выступила газета The Hill.

«Больше всего Путин желает, чтобы Трамп помог ему восстановить свой статус на мировой арене. С этой целью российский лидер осторожно льстит Трампу, готовя почву для высокопоставленной встречи, которая могла бы укрепить его позиции как внутри страны, так и за рубежом», — говорится в тексте.

Авторы утверждают, что российский президент якобы стремится «умиротворить» Трампа, который намекал на возможность усиления санкций против России. Кроме того, пишет газета, Путин пытается восстановить и закрепить статус своей страны как сверхдержавы.

«Путин, вероятно, рассматривает стремление Трампа к сделке как возможность протолкнуть выгодные для России условия, даже за счет украинского суверенитета и безопасности. Прежде всего, Путин жаждет прямого саммита с США, без Украины, чтобы укрепить свой нарратив о России как о мировой сверхдержаве», — считает The Hill.

До этого издание Asia Times писало, что у Дональда Трампа, Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина есть историческая возможность сформировать новый мировой порядок, который будет соответствовать реалиям XXI века.

Ранее в США сделали откровенное признание о Путине.