Глава МИД Украины насчитал четыре тысячи дней с начала «агрессии» России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига насчитал четыре тысячи дней с момента, когда якобы «Россия начала агрессию» против республики с целью «уничтожить» государство, присоединив Крым. На своей странице в соцсети Х он написал, что Москва «не смогла достичь своих стратегических целей».

«Российская агрессия началась в 2014 году, а не в 2022 году. Слабый международный ответ в 2014 году привел к полномасштабному нападению в 2022 году. Мы не должны повторять эти ошибки. 4000 дней украинской храбрости в сопротивлении гораздо более крупному агрессору — это 4000 причин никогда не недооценивать Украину», — написал Сибига.

Крымский референдум прошел 16 марта 2014 года. Через два дня, 18 марта, Аксенов, Чалый и Константинов участвовали в подписании договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

Президент России Владимир Путин рассказывал, что опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. По его словам, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило».

В свою очередь Владимир Зеленский признавал невозможность возврата Крыма. По его словам, у Украины нет сил, чтобы вооруженным путем вернуться к границам 1991 года. При этом он выразил уверенность, что полуостров «можно вернуть дипломатическим путем».

Ранее Зеленский рассказал, к чему приведет «исключение» Украины из переговоров.