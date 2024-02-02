Путин рассказал, как принимал решения по Крыму и Донбассу

Президент РФ Владимир Путин опирался на общественное мнение, когда принимал решения по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом глава государства рассказал в ходе встречи с участниками форума «Все для победы!», передает ТАСС.

Как сказал российский лидер, если бы не настрой общества, в Крыму и Донбассе «ничего бы не происходило». В частности, это касается возвращения полуострова в состав страны.

«Если бы я не был уверен, что у нас в стране — и в Крыму, и на всей территории нашей огромной родины — подавляющее большинство наших граждан думают так, как вы, я бы ничего и не стал делать в Крыму. Но я был уверен, что и крымчане, и вся Россия хотят этого возвращения», — отметил Путин.

Он добавил, что сейчас большинство российских граждан также хотят помочь Донбассу.

Кроме того, во время встречи Путин обратил внимание на активное развитие оборонно-промышленного комплекса государства. По словам президента, за последние 1,5 года на принадлежащих к этой сфере предприятиях было создано более 520 тыс. дополнительных рабочих мест.

2 февраля заместитель председателя парламента Крыма по дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что западные страны причастны к попыткам украинских властей устроить геноцид на территории республики. Законодатель пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют полуостров при помощи западных вооружений. При этом под удар попадают мирные граждане, подчеркнул он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своей первой встрече с президентом РФ.