Политолог объяснил, почему на министра обороны Украины завели уголовное дело

Политолог Владимир Скачко в интервью газете «Взгляд» прокомментировал новость о том, что против министра обороны Украины Рустема Умерова заведено уголовное дело. По мнению эксперта, будущий аудит финансовых поступлений, переданных США в казну Киева, вынуждает украинского лидера Владимира Зеленского «назначить виновных» в коррупции.

«Зеленскому обязательно надо предъявить Вашингтону виноватых, одним из которых он и «назначил» Умерова. На Банковой предчувствуют, что глава Белого дома Дональд Трамп не будет потакать внутриукраинским распилам», — сказал Скачко.

«Перетряска», по его словам, ждет и Пентагон, высокопоставленные сотрудники которого вполне могли быть задействованы в коррупционных схемах Киева.

27 января украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело.

В сообщении говорится, что в действиях министра может иметь место преступление по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины «Злоупотребление властью или служебным положением».

По информации источника, Умеров незаконно отказался продлевать контракт с директором агентства оборонных закупок Мариной Безруковой, а также уволил двух членов наблюдательного совета.

Ранее депутат Рады призвала уволить главу минобороны Украины.