Депутат Рады призвала уволить главу минобороны Украины

Депутат Верховной рады Анастасия Радина в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвала уйти в отставку министра обороны Украины Рустема Умерова из-за проблем с выполнением оборонных контрактов во время его руководства военным ведомством.

«Министр [обороны Украины Рустем Умеров] <...> должен подать заявление об отставке», — написала Радина.

В посте она утверждает, что решения министра продлевают неисполненные оружейные контракты, департамент военно-технической политики минобороны при Умерове не выполнил более половины соглашений 2022-2023 годов, а он сам не может упростить бюрократию в подконтрольном ведомстве.

Накануне Умеров объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказе от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок. Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры», утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства. По его словам, процесс закупок оружия, который должен быть конфиденциальным, стал общедоступным. Министр заявил о необходимости реформирования системы, нацеленной на обеспечение армии.

Ранее на Украине сообщили, что ВСУ продолжают получать бракованные мины.