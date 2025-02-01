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Бывший посол США в РФ раскрыл варианты завершения украинского конфликта

Экс-посол США Макфол рассказал о двух сценариях завершения конфликта на Украине
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Misha Japaridze/AP

Вооруженный конфликт между Москвой и Киевом может завершиться по одному из двух сценариев. Об этом в ходе интервью для газеты The Washington Post заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

«Это произойдет либо с переговорами, либо с крахом Украины», — сказал дипломат.

При этом он выразил уверенность, что второй вариант приведет к началу нового противостояния.

Как отметил Макфол, ради достижения большего в рамках переговоров Киев должен накопить силы для «надежного сдерживания» Москвы. Однако необходимые для этого ресурсы Украине могут предоставить только страны — члены НАТО, подчеркнул экс-посол.

26 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что политики и дипломаты в Киеве приступили к обсуждению так называемого «100-дневного плана» американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. По информации журналистов, команда нынешнего хозяина Белого дома уже составила график завершения боевых действий и определила условия.

В частности, Вашингтон предложил Киеву отказаться от попыток присоединиться к НАТО и силой вернуть утраченные территории. В то же время план действий США предполагает вступление Украины в Европейский союз (ЕС) до 2030 года и продолжение модернизации ее армии.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский высказался о сроках завершения конфликта.

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