Нетаньяху прилетит на встречу с Трампом 2 февраля

Нетаньяху намерен обсудить с Трампом следующие этапы сделки по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетит 2 февраля в США. Об этом ТАСС рассказал советник офиса главы израильского правительства Дмитрий Гендельман.

Он подчеркнул, что Нетаньяху полетит в США на встречу с американским президентом Дональдом Трампом.

Гендельман добавил, что израильский премьер будет обсуждать с главой Белого дома целый ряд тем, в частности, последующие этапы сделки по Газе.

27 января новый министр обороны США Пит Хегсет провел «ознакомительный» телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

25 января Трамп дал Пентагону распоряжение снять запрет прежней администрации на поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб. Решение прошлого президента Джо Байдена остановить их поставку в мае 2024-го привело к кризису в американо-израильских отношениях. Тогда власти США стремились не допустить применения бомб МК-84 в густонаселенных районах сектора Газа. 26 января Нетаньяху выразил Трампу благодарность за «выполнение обещания дать Израилю инструменты, необходимые для защиты и борьбы с общими врагами».

Ранее Израиль попросил у США помощи с вызволением заложницы из плена ХАМАС.