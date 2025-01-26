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Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение по бомбам

Нетаньяху поблагодарил Трампа за отмену ограничений на поставки Израилю бомб
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Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за отмену запрета на поставки еврейскому государству авиабомб массой 2 тыс. фунтов (около 907 кг). Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху выразил Трампу благодарность за «выполнение обещания дать Израилю инструменты, необходимые для защиты и борьбы с общими врагами».

25 января портал Axios со ссылкой на три израильских источника сообщал, что Трамп дал Пентагону распоряжение снять запрет прежней американской администрации на поставку Израилю 2000-фунтовых авиабомб.

На следующий день Трамп подтвердил, что его администрация отменила ограничения на отправку 2000-фунтовых ракет Израилю.

В ответ на вопрос о том, почему он распорядился о поставке, Трамп заявил: «Потому что они их купили». Он также сообщил, что его первой зарубежной поездкой в качестве президента может стать визит в Саудовскую Аравию или Великобританию.

Ранее стало известно, когда может состояться встреча Нетаньяху и Трампа.

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