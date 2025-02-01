Стал известен первый иностранный лидер, с которым встретится Трамп

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху станет первым иностранным лидером, с которым встретится новый президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета «Давар» со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Согласно публикации, глава правительства Израиля вылетит в США в воскресенье, 2 февраля.

«На этой исторической встрече два лидера обсудят Газу, заложников, конфронтацию со всеми элементами иранской оси (включает Иран и его союзников на Ближнем Востоке: ХАМАС, «Хезболлу» в Ливане, движение хуситов в Йемене, шиитские вооруженные группировки в Ираке и Сирии. — «Газета.Ru») и другие ключевые вопросы», — добавили в канцелярии.

26 января Трамп сообщил, что его администрация отменила ограничения на отправку 2000-фунтовых ракет Израилю. В ответ на вопрос о том, почему он распорядился о поставке, американский политик сказал: «Потому что они их купили». Тогда он заявил, что его первой зарубежной поездкой в качестве президента может стать визит в Саудовскую Аравию или Великобританию. Нетаньяху выразил Трампу благодарность за «выполнение обещания дать Израилю инструменты, необходимые для защиты и борьбы с общими врагами».

Ранее спецпосланник Трампа назвал примерные сроки восстановления Газы.