В Молдавии одобрили использование гранта ЕС для энергоснабжения Приднестровья

Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Молдавии одобрила использование гранта Евросоюза в размере €30 млн для обеспечения энергоснабжения страны, включая Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Согласно решению КЧС, €20 млн будут направлены на закупку газа через авторизованные торговые платформы ЕС и Украины. Оператором выступит молдавское акционерное общество Energocom, которое обеспечит поставки по согласованному графику. Транспортировка газа будет оплачиваться по утверждённым тарифам.

Еще €10 млн планируется потратить на закупку электроэнергии для правого берега Днестра. Импорт и поставки газа и электроэнергии будут осуществляться с освобождением от НДС.

В рамках принятых мер предприятия, поставляющие газ, тепло и электроэнергию в восточных районах Молдавии, будут обслуживать только защищённые категории потребителей. К ним относятся домохозяйства, медицинские и образовательные учреждения, а также электростанции.

До этого глава ПМР Вадим Красносельский заявил, что в Приднестровскую Молдавскую Республику начнет поступать европейский гуманитарный газ. Он выразил признательность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее коллегам за содействие и оперативность. Также стало известно, что молдавская государственная компания «Энергоком» начала закупки газа для передачи ПМР.

Накануне Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль. Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн.

Ранее посольство РФ заявило, что в учебниках истории Молдавии оправдывают преступления нацистов.