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Стало известно, что Фицо утратил контроль за парламентом Словакии

Доцент Топорнин: Фицо утратил контроль за парламентом Словакии
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IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо практически утратил контроль над парламентом страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас ни оппозиция, ни Фицо не могут сказать, что контролируют парламент», — объяснил он.

Топорнин подчеркнул, что политическая обстановка в стране остается нестабильной. Эксперт также считает, что кризис связан с личностью самого Фицо. По его словам, жесткий и бескомпромиссный стиль политика вызывает недовольство со стороны значительной части населения.

По данным исследования NMS Market Research Slovakia, рейтинг партии «Курс», которую возглавляет Фицо, после этого снизился до 18,4% (ранее он составлял 25%).

29 января сообщалось, что парламент Словакии не смог провести заседание, на котором должен был обсуждаться вопрос о доверии правительству премьера Роберта Фицо, из-за отсутствия необходимого количества депутатов.

Ранее Фицо заявил, что Запад сорвал мирные переговоры по Украине.

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