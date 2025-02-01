Главы МИД 5 арабских стран назвали дату проведения конференции по Палестине

МИД 5 стран объявили о проведении конференции по Палестине в июне 2025 года

В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Каире, Египет, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия подтвердили свое участие в международной конференции по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Конференция, запланированная на июнь 2025 года под совместным председательством Саудовской Аравии и Франции, будет посвящена реализации принципа двух государств. В своем заявлении арабские страны подчеркнули важность данного мероприятия для достижения мирного урегулирования.

До этого министры иностранных дел Иордании, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара опубликовали совместное заявление, подтверждающее право Палестинской администрации на контроль над сектором Газа.

В документе подчеркивается необходимость восстановления полномочий палестинской администрации на всей территории Палестины, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим. Участники встречи согласились продолжить работу над реализацией этих шагов, отметив, что это позволит международному сообществу эффективнее реагировать на гуманитарный кризис в секторе Газа, вызванный израильской агрессией.

Ранее Путин высказался об урегулировании ситуации в Палестине.