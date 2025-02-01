В Госдуме предложили изменить географические названия в Арктике

Северный Ледовитый океан нужно переименовать в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа — в честь поэта и ученого Михаила Ломоносова. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает РИА Новости.

По его словам, подобные нововведения позволят укрепить позиции России в Арктике, подобно тому, как это делает новый президент США Дональд Трамп.

«Почему бы не называть Северный Ледовитый Русским Северным океаном? И почему самый северный участок суши России зовется Землей Франца-Иосифа?» — заявил он.

Парламентарий добавил, что россияне должны чтить память мореплавателей и исследователей, которые привнесли свой вклад в изучение Севера. Миронов подчеркнул, что эти земли не могут носить имя императора Франца Иосифа I, который был «ненавистником России и инициатором насильственной «украинизации», а другие острова и проливы архипелага нужно переименовать в честь героев спецоперации.

До этого депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов заявил, что Черное море следует переименовать в Русское, поскольку оно веками так называлось. Позже данную идею прокомментировал пресс-секретарь партии Александр Ющенко. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России отказались переименовать Мексиканский залив.