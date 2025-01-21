«Всерьез обсуждаться не будет»: КПРФ — об идее переименовать Черное море в Русское

Идея переименовать Черное море в Русское – это личная точка зрения депутата из Саратова, на серьезном уровне она обсуждаться не будет. Об этом «Газете.Ru» сообщил пресс-секретарь партии Александр Ющенко. По его словам, Черное море всегда было Черным — это «глубинное историческое название».

«Это просто инициатива депутата. Это скорее озвученная им точка зрения, которая, может быть, имеет поддержку определенного количества людей. Но, я думаю, реализация такой идеи достаточно сложная. Черное море в свое время было практически внутренним морем Османской империи, в том числе было и греческое присутствие. Но оно всегда было Черное море. Скажу свою точку зрения — я не сторонник переименования глубинных исторических названий, тем более это геополитическое название, уходящее корнями далеко. Ну, высказал свою точку зрения депутат. Просто этому придали большую информационную значимость некоторые СМИ, подхватили и распространили. Но к реализации, я думаю, это не имеет никакого отношения. Думаю, на серьезном уровне это обсуждаться не будет», — сказал Ющенко.

По его мнению, если и переименовывать какое-то море, то Азовское. Для этого есть больше оснований, считает представитель КПРФ.

«Азовское море может иметь такое название, потому что оно является внутренним морем Российской Федерации. И то, эта тема не поднимается и, думаю, подниматься не будет. Вот Азовское море тоже как было исторически, так и осталось. Это связано с героическими походами Суворова, открытием и освоением Днепра. Это тоже часть нашей истории, которую не вижу смысла каким-то образом пересматривать. Я ни в коем случае не осуждаю депутата, который предложил переименовать Черное в Русское море. Он имеет право высказать свою точку зрения. Просто реализация в реальности – это совсем разные вещи», — заключил Ющенко.

О том, что Черное море следует переименовать в Русское, заявил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов. По его словам, новое название Черного моря будет использоваться только внутри России — другие страны могут не признавать его. Депутат выдвинул эту идею на фоне решения президента США Дональда Трампа о смене названия Мексиканского залива — он стал заливом Америки.

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