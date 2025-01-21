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Саратовский депутат предложил переименовать Черное море в Русское, вдохновившись Трампом

Депутат Буланов предложил переименовать Черное море на фоне решений Трампа
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Черное море следует переименовать в Русское, поскольку оно веками так называлось. Об этом заявил депутат Саратовской областной думы от КПРФ Денис Буланов, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Свое предложение политик выдвинул на фоне решения нового американского лидера Дональда Трампа о смене названия Мексиканского залива.

«Идея переосмысления географических названий набирает популярность в мировой практике, отражая стремление стран подчеркнуть свою историческую и культурную идентичность», — заявил он.

По словам депутата, в данном контексте над сменой названия Черного моря следует подумать. Отвечая на вопрос журналиста, что в этой ситуации делать Турции и другим странам, выходящим к Черному морю, Буланов добавил, что новое название будет использоваться только внутри России и другие страны могут не признавать его.

20 января Трамп заявил, что Мексиканский залив вскоре будет переименован в залив Америки. До этого газета New York Post писала, что новый лидер осуществит свои планы о смене названия одним из первых указов.

Ранее Маск напомнил о своем предложении «Википедии» сменить название за $1 млрд.

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