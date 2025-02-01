Мединский стал кандидатом на пост главы Союза писателей

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский может стать главой Союза писателей России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Как отмечает портал, Союз писателей России может рассмотреть кандидатуру Мединского на пост главы на ближайшем съезде 27 февраля. С 2018 года правление Союза возглавляет Николай Иванов.

До этого Мединский объяснил условиями специальной военной операции (СВО) пропажу с афиш критикующих армию артистов. Также он сказал, что когда-то певица Алла Пугачева была голосом определенной эпохи, но сейчас ее именем пользуются не ради искусства, а в политических целях.

Он подчеркнул, что люди должны профессионально заниматься тем, в чем они разбираются, и отметил, что никогда не стал бы поучать дирижера тому, как ему следует управлять оркестром.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ может ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках.