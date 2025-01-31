Госдума РФ может ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках

Госдума РФ до конца весенней сессии может ввести ограничение на доступ к книгам, которые написали иноагенты. Об этом рассказала председатель думского комитета по культуре Ольга Казакова, ее слова приводит ТАСС.

«По книгам — мы сейчас работаем. Я думаю, что в весеннюю сессию мы это примем»‎, — прокомментировала Казакова.

До этого сообщалось, что группа депутатов от ЛДПР внесет в Госдуму проект закона о запрете оказывать государственную поддержку детским организациям, если в составе их учредителей есть иноагенты. Проект вводит новые критерии оказания поддержки молодежным и детским общественным объединениям со стороны государства.

По словам замруководителя фракции ЛДПР Сергея Леонова, в действующем законодательстве был упущен момент, согласно которому такие организации могут быть учреждены иностранными агентами и иметь право на получение грантов и различных субсидий от государства.

28 января глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что до конца недели в нижнюю палату парламента могут внести пакет законопроектов об увеличении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса.

Ранее правительство поддержало проект о заочной ответственности иноагентов.