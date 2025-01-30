В штаб-квартире Христианского демократического Союза (ХДС) в Берлине прошла добровольная эвакуация. Об этом пишет Bild.

«Всем сотрудникам штаб-квартиры ХДС было предложено покинуть дом Конрада Аденауэра в Берлине», — сообщает издание.

Неподалеку от здания пройдет акция протеста против ХДС.

До этого 20 тыс. человек вышли в Кёльне на протест против АдГ и лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Поводом для протеста против ХДС стало его присоединение к «Альтернативе для Германии» при голосовании по законопроекту об ужесточении миграционного законодательства.

До этого Фридрих Мерц заявил, что его партия не будет сотрудничать с «Альтернативой для Германии». По его словам, «на это все могут положиться».

Тем временем американский миллиардер Илон Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного мероприятия партии АдГ. Он считает, что от предстоящих выборов в бундестаг может зависеть будущее цивилизации.

«Альтернатива для Германии» выступает за сохранение Евросоюза, но с сокращением роли Германии как главного бенефициара объединения. Партия требует изменения бюджетной политики ЕС и допускает выход ФРГ из зоны евро.

Hfytt ХДС/ХСС предложил объявить чрезвычайную ситуацию в ФРГ из-за мигрантов.