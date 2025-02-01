В Индии признались в отсутствии плана по Украине

Глава Международного фонда Вивекананды и экс-секретарь Службы национальной безопасности (СНБ) Индии Арвинд Гупта заявил, что у Нью-Дели на данный момент нет четкого плана по Украине. Об этом он сказал в интервью РБК.

«Индия не считает, что у нее есть какие-то основания предлагать свой мирный план, но готова оказать любое другое содействие переговорам, если того пожелают Россия и Украина», — прокомментировал Гупта.

По его словам, методы мирного урегулирования будут зависеть от того, как будет выглядеть ситуация «на земле» и какие точки соприкосновения будут у сторон конфликта. Гупта также отметил, что Россия и Украина уже дважды пытались провести переговоры в 2022 году, на территории Турции и Белоруссии.

В конце 2024 года бывший замглавы МИД Индии и посол в Российской Федерации Канвал Сибал заявил, что обновление ядерной доктрины РФ говорит о все больших масштабах конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Индия и Россия запланировали визиты на 2025 год.