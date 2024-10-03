Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия обеспокоилась ростом масштабов конфликта на Украине

Экс-посол Индии Сибал: кризис на Украине приобретает все более опасные масштабы

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший замглавы МИД Индии и посол в Российской Федерации Канвал Сибал заявил, что обновление ядерной доктрины РФ говорит о все больших масштабах конфликта на Украине. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

По мнению Сибала, ситуация вокруг ядерной доктрины зрела давно и возникла не на пустом месте. Конфликт на Украине приобретает все более опасные масштабы, указал дипломат. Он также добавил, что поставками все более мощного оружия Киеву страны Запада пытаются проверить красные линии Москвы.

Сибал напомнил, что сначала Украине поставляли системы ПВО, затем последовали танки, дальнобойные ракеты и американские истребители F-16. Россия, в свою очередь, неоднократно предостерегала союзников Киева от подобных действий, указал экс-посол.

В том же интервью он заявил, что в случае применения Москвой ядерного оружия она столкнется с давлением Глобального юга. По его словам, любое государство, применившее ядерное оружие, превратится в международного изгоя. В то же время экс-посол добавил, что Москва вряд ли решится на подобные действия и пойдет на риск изоляции.

Ранее в Индии призвали НАТО признать поражение ради мира в Евразии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами