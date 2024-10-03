Индия обеспокоилась ростом масштабов конфликта на Украине

Бывший замглавы МИД Индии и посол в Российской Федерации Канвал Сибал заявил, что обновление ядерной доктрины РФ говорит о все больших масштабах конфликта на Украине. Его слова приводит газета «Коммерсантъ».

По мнению Сибала, ситуация вокруг ядерной доктрины зрела давно и возникла не на пустом месте. Конфликт на Украине приобретает все более опасные масштабы, указал дипломат. Он также добавил, что поставками все более мощного оружия Киеву страны Запада пытаются проверить красные линии Москвы.

Сибал напомнил, что сначала Украине поставляли системы ПВО, затем последовали танки, дальнобойные ракеты и американские истребители F-16. Россия, в свою очередь, неоднократно предостерегала союзников Киева от подобных действий, указал экс-посол.

В том же интервью он заявил, что в случае применения Москвой ядерного оружия она столкнется с давлением Глобального юга. По его словам, любое государство, применившее ядерное оружие, превратится в международного изгоя. В то же время экс-посол добавил, что Москва вряд ли решится на подобные действия и пойдет на риск изоляции.

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