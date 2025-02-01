Палестинское движение ХАМАС освободило двух израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС передало представителям Красного Креста двух израильских граждан, взятых в заложники в октябре 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Согласно информации, полученной от Красного Креста, два заложника были переданы им и находятся на пути к силам ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля. — «Газета.Ru») в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Чуть позже пресс-служба раскрыла имена освобожденных граждан Израиля. Ими стали Офер Кальдерон и Ярден Бибас.

По информации ЦАХАЛ, к текущему моменту отпущенные ХАМАС заложники уже пересекли границу еврейского государства и сейчас направляются в пункт первоначального приема. Объект находится в районе, прилегающем к сектору Газа.

С 19 января 2025 года на территории сектора Газа действует режим прекращения огня. Боевые действия были остановлены в рамках достигнутого еврейским государством и ХАМАС соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

Ожидается, что перемирие будет длиться как минимум 42 дня. За это время палестинское движение должно отпустить 33 заложника, а Израиль — около 1000 заключенных. При этом два обмена уже состоялись.

Ранее посол рассказал о работе по вызволению российских граждан, ставших заложниками ХАМАС, из сектора Газа.