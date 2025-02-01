Салливан назвал условие, при котором Трамп заключит сделку с Путиным

Новый президент США Дональд Трамп может заключить сделку с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу Украины, если сможет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что «издержки будут расти». Об этом сообщил бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Financial Times.

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти. В таком случае я действительно считаю, что нужно заключить сделку», — заявил он.

До этого издание Associated Press писало, что Трамп ушел от ответа на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине. При этом президент отметил, что контакты начались. Трамп не уточнил, кто из представителей его администрации контактировал с Москвой, однако подчеркнул, что стороны «уже ведут переговоры».

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с новой администрацией США, в том числе по вопросу прекращения боевых действий на Украине. Однако в Кремле подчеркивали, что на данный момент от команды президента Дональда Трампа не поступало конкретных инициатив по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.