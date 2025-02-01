Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Салливан назвал условие, при котором Трамп заключит сделку с Путиным

Салливан: США для сделки должны показать России, что издержки будут расти
close
Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Новый президент США Дональд Трамп может заключить сделку с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу Украины, если сможет проявить достаточную выдержку и показать Москве, что «издержки будут расти». Об этом сообщил бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью Financial Times.

«Вопрос в том, сможет ли нынешняя администрация проявить достаточную выдержку, чтобы Путин увидел, что мы собираемся держаться, а издержки будут продолжать расти. В таком случае я действительно считаю, что нужно заключить сделку», — заявил он.

До этого издание Associated Press писало, что Трамп ушел от ответа на вопрос о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине. При этом президент отметил, что контакты начались. Трамп не уточнил, кто из представителей его администрации контактировал с Москвой, однако подчеркнул, что стороны «уже ведут переговоры».

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с новой администрацией США, в том числе по вопросу прекращения боевых действий на Украине. Однако в Кремле подчеркивали, что на данный момент от команды президента Дональда Трампа не поступало конкретных инициатив по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами