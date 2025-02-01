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Захарова уличила Германию в увиливании от признания блокады Ленинграда актом геноцида

Захарова: власти ФРГ увиливают от признания блокады Ленинграда актом геноцида
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Станислав Красильников/РИА Новости

Берлин сознательно увиливает от признания блокады Ленинграда немецкими войсками в 1941 году актом геноцида народов СССР. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Власти ФРГ последовательно и целенаправленно увиливают от признания очевидного для всего мирового сообщества исторического факта того, что блокада Ленинграда и другие преступления против человечности, совершенные нацистами в СССР в годы войны, были ничем иным, как беспрецедентными по степени зверства актами геноцида народов Советского Союза» — сказала она.

По словам Захаровой, Берлин боится сказать правду и пытается спрятаться за «обтекаемыми формулировками». Дипломат подчеркнула, что Германии не удастся замолчать вопрос о признании геноцида советских народов, поскольку для России принципиально важно восстановить историческую справедливость по отношению к тем, чьи жизни забрал германский нацизм.

В ноябре Захарова заявила, что Берлин предпринимает попытки переписать историю в пользу Третьего рейха, отказываясь признавать геноцидом преступления фашистских войск во время Великой Отечественной войны и оскорбляя таким образом потомков тех, кто пал от рук нацизма.

До этого официальный представитель МИД РФ обвинила власти ФРГ в том, что во многих городах страны Адольф Гитлер по-прежнему является почетным гражданином. Кроме того, Захарова выразила недовольство тем фактом, что немецкое правительство продолжает выплачивать пенсии эсэсовцам и следить за местами последнего пристанища павших нацистов.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с геноцидом.

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