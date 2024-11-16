«Не настало ли время?». Захарова призвала ФРГ лишить Гитлера статуса почетного гражданина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «оголтелой ксенофобкой» после ее слов о необходимости поставок дальнобойного оружия ВСУ. Дипломат также обвинила власти ФРГ в том, что во многих городах страны Адольф Гитлер по-прежнему является почетным гражданином. Кроме того, Захарова выразила недовольство тем фактом, что немецкое правительство выплачивает пенсии эсэсовцам и следит за могилами нацистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Берлин лишить лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера и ряд других нацистских преступников статуса почетных граждан некоторых немецких городов.

К этой теме Захарова обратилась после того, как глава МИД ФРГ Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойные системы вооружений на конференции Партии зеленых в Висбадене. Для Германии настало время найти в себе силы сделать то, что уже делают ее партнеры, подчеркнула немецкий министр. В свою очередь, Захарова назвала Бербок «оголтелой ксенофобкой».

«Во-первых, не настало ли время отменить статус Гитлера и других преступников Третьего рейха в качестве почетных граждан? Поразительно, но факт: многие города Германии до сих пор не лишили ни Гитлера, ни других нацистских лидеров статуса почетных граждан», — написала дипломат в Telegram.

В эпоху Третьего Рейха более 4 тыс. немецких городов и поселений наделили Гитлера титулом почетного гражданина. Те населенные пункты, которые после падения Германии оказались на территории ГДР, официально лишили экс-фюрера статуса. А вот многие города и села бывшей Западной Германии до сих пор не сделали этого, утверждает Захарова.

«Давление общественности и историков иногда приводит к отмене таких титулов, как в случае города Бад-Хоннефа в 2024 году, однако десятки населенных пунктов продолжают уклоняться от юридического разрыва с нацистским прошлым», — говорится в ее посте.

Официальный представитель МИД подчеркнула также, что около 40 казарм Бундесвера носят имена генералов Адольфа Хойзингера (был третьим в иерархии планирования вторжения в СССР) и Ханса Шпайделя (участвовал в операции «Цитадель» на Курской дуге).

Содержание могил и пенсии

Захарова также обвинила немецкие власти в том, что те отказываются выплачивать компенсации жителям Ленинграда, пережившим блокаду. Выплаты получают только блокадники еврейской национальности (€2556 единовременно и €375 каждый месяц). По оценке исполнительного вице-президента «Клеймс конференс» Грега Шнайдера на 2021 год, пенсию от Германии получали примерно 4500 человек.

«Германия игнорирует страдания остальных жителей Ленинграда, ссылаясь на урегулированность репарационных вопросов. Несмотря на неоднократные обращения, Берлин предлагает лишь символическую поддержку, вроде участия в ремонте больницы. И в то же самое время выплачивает пенсии эсэсовцам», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, десятки тысяч бывших членов СС и их родственников получают в Германии социальные пособия как «жертвы войны». Господдержка запрашивалась даже для семьи начальника Гестапо Рейнхарда Гейдриха и председателя Народной судебной палаты Роланда Фрейслера.

Также Захарову возмутил тот факт, что в ФРГ уход за значительным числом могил бывших нацистов осуществляется за государственный счет.

История Бад-Хоннефа

Город Бад-Хоннеф, о котором упоминает Захарова, расположен в земле Северный Рейн-Вестфалия. Сейчас там проживают более 25 тыс. человек.

Этот городок сделал Гитлера своим почетным гражданином в апреле 1933 года после того, как Национал-социалистическая рабочая партия Германии получила 107 мандатов по итогам выборов в рейхстаг. Официально статус не был отозван после самоубийства Гитлера. Осенью 2024 года местные школьники создали инициативную группу и призвали власти аннулировать статус фюрера.

Как рассказал Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) учитель Томас Ротт, в городском архиве нашли письмо от Гитлера, в котором он благодарит за присвоение ему статуса почетного гражданина, но не нашли каких-либо документов, аннулирующих это звание.

«В 1945 и 1946 годах мы имеем дело с ломкой политической системы, связанной как с союзниками по антигитлеровской коалиции, но и с политической волей элит. Отсюда идет переименование улиц и площадей, ведь в стране на том этапе практически не найти общины, улицы и площади, которые не носили бы имя Адольфа Гитлера. Но антинационал-социалистический импульс в послевоенный период более или менее быстро угас в 1948-1950-е годы», — поясняет историк Томас Шлеммер.

В 2007 году муниципальный совет города Бад-Доберан в Германии лишил Гитлера статуса почетного гражданина. В 2013-м это сделал город Дитрамсцелль. Примечательно, что в последнем голоса депутатов изначально разделились поровну: некоторые члены городского совета заявили, что лишение Гитлера звания почетного гражданина будет искажением истории. Позже вопрос был вынесен на голосование повторно, и статус Гитлера аннулировали.