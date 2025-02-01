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Германия могла заранее согласиться на подрыв «Северных потоков»

Профессор Вольф: Германия могла заранее согласиться на подрыв «Севпотоков»
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РИА Новости

Немецкое правительство могло заранее согласиться на подрыв «Северных потоков», власти ФРГ действуют не в интересах собственного государства. Об этом заявил немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф на панельной дискуссии в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, передает РИА Новости.

«Я считаю вероятным, что немецкое правительство даже заранее согласилось на взрыв газопроводов в ходе секретных переговоров», — подчеркнул он.

По словам Вольфа, когда бывший президент США Джо Байден открыто заявил об инциденте с «Северными потоками», рядом стоял канцлер ФРГ Олаф Шольц. По словам профессора, последний выглядел «как исполнитель приказа».

Как отметил немецкий профессор, нынешние немецкие власти принимают решения в интересах США.

2 января Севим Дагделен, депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт», заявила, что власти Германии должны запустить подачу газа по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2».

27 декабря президент Сербии Александар Вучич предположил, что «Северный поток» может заработать уже через год, газ будет идти из России в Европу.

Ранее в Польше предложили демонтировать «Северные потоки».

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