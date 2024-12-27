Президент Сербии Вучич: «Северный поток» может быть запущен уже через год

Газопровод «Северный поток» может заработать уже через год, газ будет идти из России в Европу. Об этом в беседе с изданием Handelsblatt заявил президент Сербии Александар Вучич.

«Осмелюсь сделать прогноз: самое позднее через год «Северный поток» будет принадлежать американскому инвестору, и газ по трубопроводу пойдет из России в Европу. Запомни мои слова. Год до запуска «Северного потока»!» — считает он.

До этого депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2». Политик отметил, что немцы, наконец, должны вернуть «доступную энергию».

По словам Эрнста, Германия больше не должна подстраивать свой политический курс под политику США, которые несут ответственность за кризис в ФРГ.

В декабре глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил мнение, что бывший канцлер страны Ангела Меркель, ранее говорившая о выгоде для Берлина от поставок газа из РФ, таким способом могла проверить общественное мнение немцев по вопросу потенциального возобновления поставок.

Ранее в Госдуме обвинили Зеленского в шантаже стран ЕС.