Власти ФРГ должны запустить подачу газа по сохранившейся нитке трубопровода «Северный поток — 2». Об этом на своей странице в социальной сети X заявила Севим Дагделен, депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт».

Она подчеркнула, что Киев, остановив поступление российского газа в страны Европы, еще выше поднимает цены на энергоносители. А правительство Германии и Евросоюз лишь «радостно наблюдают» за разрушением собственной промышленности из-за высоких цен на электроэнергию.

В связи с этим Дагделен призвала прекратить делать денежные подарки Украине и заявила о необходимости запустить «Северный поток».

27 декабря президент Сербии Александар Вучич предположил, что газопровод «Северный поток» может заработать уже через год, газ будет идти из России в Европу.

18 декабря депутат бундестага от «Блока Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст заявил, что Германия должна начать переговоры с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток — 2». Политик отметил, что немцы, наконец, должны вернуть «доступную энергию».

Ранее в Германии раскрыли подробности диверсии на «Северных потоках».