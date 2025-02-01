Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, вручил ему букет белых роз и поздравил с 16-й годовщиной интронизации. Об этом сообщает РИА Новости.

27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялось его поставление (интронизация).

В РПЦ день интронизации является праздничным: патриарх совершает богослужение в храме Христа Спасителя, принимает поздравления и подводит итоги развития церковной жизни за период своего патриаршества.

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, отметив его вклад в укрепление белорусско-российских отношений. По словам главы государства, молитвы предстоятеля РПЦ оберегают отношения двух стран, а подвижническая деятельность патриарха, преданное служение России, снискали ему признанный авторитет. Лукашенко добавил, что, проявляя заботу и милосердие к людям, патриарх Кирилл укрепляет их веру, дарит надежду, призывает к миру и единению.

До этого патриарх Кирилл заявил, что политическая система РФ способна надежно оберегать страну от раскола. Отсутствие в РФ оппозиции, которая бы хотела разрушить сложившийся порядок, является следствием большого развития национального самосознания и политической культуры, отметил он.

Ранее патриарх заявил о попытках сделать Россию «безконфессиональной» страной.