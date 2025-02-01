Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Путин лично поздравил патриарха Кирилла с его 16-й годовщиной интронизации
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, вручил ему букет белых роз и поздравил с 16-й годовщиной интронизации. Об этом сообщает РИА Новости.

27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля того же года состоялось его поставление (интронизация).

В РПЦ день интронизации является праздничным: патриарх совершает богослужение в храме Христа Спасителя, принимает поздравления и подводит итоги развития церковной жизни за период своего патриаршества.

В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, отметив его вклад в укрепление белорусско-российских отношений. По словам главы государства, молитвы предстоятеля РПЦ оберегают отношения двух стран, а подвижническая деятельность патриарха, преданное служение России, снискали ему признанный авторитет. Лукашенко добавил, что, проявляя заботу и милосердие к людям, патриарх Кирилл укрепляет их веру, дарит надежду, призывает к миру и единению.

До этого патриарх Кирилл заявил, что политическая система РФ способна надежно оберегать страну от раскола. Отсутствие в РФ оппозиции, которая бы хотела разрушить сложившийся порядок, является следствием большого развития национального самосознания и политической культуры, отметил он.

Ранее патриарх заявил о попытках сделать Россию «безконфессиональной» страной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами