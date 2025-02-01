Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации, отметив его вклад в укрепление белорусско-российских отношений. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте политика.

Лукашенко отметил, что молитвы предстоятеля Русской православной церкви оберегают белорусско-российские отношения, а подвижническая деятельность патриарха, преданное служение России снискали ему признанный авторитет.

Белорусский лидер добавил, что, проявляя заботу и милосердие к людям, патриарх Кирилл укрепляет их веру, дарит надежду, призывает к миру и единению.

Лукашенко заявил, что глубоко уважает главу РПЦ. Он пожелал патриарху крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих плодотворных лет служения «на благо православия и народов Белоруссии и России».

В 2009 году митрополит Смоленский и Калининградский был избран поместным собором РПЦ патриархом Московским и всея Руси. Его поставление (интронизация) было совершено 1 февраля в храме Христа Спасителя.

Ранее патриарх Кирилл раскрыл, что оберегает Россию от раскола.