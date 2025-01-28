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Патриарх Кирилл заявил о попытках сделать Россию «безконфессиональной» страной

Патриарх Кирилл заявил о попытках сделать Россию страной без наций и конфессий
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Затирание крестов на изображениях храмов, в том числе в государственной символике, ведет к превращению России в страну без национальностей и конфессий. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в Кремлевском дворце, открывая торжественное заседание Рождественских образовательных чтений.

«Традиционные ценности порой не просто попираются, но порой перечеркиваются: стыдливо затираются кресты на изображениях храмов – и даже в государственной символике. Хотя стыдиться нужно не креста, а своего «безродства» и «беспамятства», — сказал он.

Патриарх добавил, что притеснениям подвергаются даже преподаватели вузов, которым поступают претензии от их руководства. По словам Кирилла, основная претензия к ним заключается в том, что те в изложении истории России слишком много внимания уделяют религии.

Недавно патриарх охарактеризовал сквернословие как «духовную отраву», которую необходимо устранить из общественной жизни и коммуникации. Об этом он заявил, подводя итоги заседания Всемирного русского народного собора и обсуждая принятые «наказы».

Ранее патриарх Кирилл увидел признаки апокалипсиса в смене пола.

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