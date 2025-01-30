Патриарх Кирилл раскрыл, что оберегает Россию от раскола

Политическая система РФ способна надежно оберегать страну от раскола. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании ХIII Рождественских парламентских встреч в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений, передает РИА Новости.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что отсутствие в РФ оппозиции, которая бы хотела разрушить сложившийся порядок, является следствием большого развития национального самосознания и политической культуры.

Патриарх отметил, что ни в одной государственной программе нет опасности для существования страны, благодаря большому развитию как национального самосознания, так и политической культуры, также большую роль сыграл результат той политики, которую в настоящее время осуществляет исполнительная власть во главе с президентом, указал глава РПЦ.

Патриарх поблагодарил представителей исполнительной и законодательной власти за совместные усилия по сохранению народного единства.

«Мы, как мне кажется, сумели построить ту политическую систему, которая способна надежно оберегать наше отечество от разделения и раскола», — заключил он.

Также патриарх Кирилл заявил о необходимости продвигать традиционные ценности для улучшения демографии в России. Он добавил, что внимание к теме традиционных ценностей и поддержка института семьи в РФ не должны ослабевать, несмотря на формальное окончание Года семьи.

Ранее патриарх заявил о попытках сделать Россию «безконфессиональной» страной.