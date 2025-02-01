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В Санкт-Петербурге ответили на призыв чешского политика повторить блокаду Ленинграда

Беглов: сенатор из Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда
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Давид Трахтенберг/РИА Новости

Чешский сенатор Мирослава Немцова оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда, призвав повторить эти трагические события. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады», — подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что Пражская операция завершилась 11 мая 1945 года, в ней отдали свои жизни 12 тысячам солдат Красной армии.

31 января сообщалось, что Следственный комитет России даст правовую оценку призыву чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда.

30 января чешская сенатор Мирослава Немцова заявила, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Средством к этому она назвала ужесточение западных санкций до такой степени, чтобы они привели к краху экономики РФ.

72-летняя Немцова — депутат от чешской Гражданской демократической партии (ODS). С 2002 по 2010 год она занимала пост вице-председателя нижней палаты парламента Чехии.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.

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