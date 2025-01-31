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СК обратил внимание на призыв чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда

СК даст правовую оценку призыву чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда
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Следственный комитет России даст правовую оценку призыву чешского сенатора повторить блокаду Ленинграда. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«В средствах массовой информации сообщается, что чешский сенатор призвала на своей странице в социальной сети повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост», — сообщили в ведомстве.

30 января чешская сенатор Мирослава Немцова заявила, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Средством к этому она назвала ужесточение западных санкций до такой степени, чтобы они привели к краху экономики РФ.

72-летняя Немцова — депутат от чешской Гражданской демократической партии (ODS). С 2002 по 2010 год она занимала пост вице-председателя нижней палаты парламента Чехии.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время на Ленинград было сброшено 107 158 фугасных и зажигательных бомб, кроме того, по городу было выпушено свыше 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов. За это время в городе погибли свыше 600 тыс. человек, большая их часть — от голода и холода.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с Холокостом в ходе посещения памятных мероприятий в Санкт-Петербурге.

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