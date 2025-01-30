В Чехии призвали повторить блокаду Ленинграда

Чешская сенатор Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда. Соответствующую публикацию она разместила в социальной сети X.

«Пока мы чтим память жертв холокоста, одновременно наблюдая за геноцидом украинского народа, Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны», — заявила она.

По словам Немцовой, Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады, а вновь пережить нечто подобное. Средством к этому она назвала ужесточение западных санкций до такой степени, чтобы они привели к краху экономики РФ.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время на Ленинград было сброшено 107 158 фугасных и зажигательных бомб, кроме того, по городу было выпушено свыше 150 тыс. тяжелых артиллерийских снарядов. За это время в городе погибли свыше 600 тыс. человек, большая их часть — от голода и холода.

27 января президент РФ Владимир Путин возложил цветы к «Рубежному камню» в 81-ю годовщину освобождения Ленинграда.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с Холокостом в ходе посещения памятных мероприятий в Санкт-Петербурге.