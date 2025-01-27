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Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом

Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом
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Давид Трахтенберг/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом. Об этом он заявил перед церемонией вручения наград ветеранам-ленинградцам, передает РИА Новости.

«Абсолютно ясно, что блокада Ленинграда в ряду таких чудовищных преступлений против человечности, как Холокост, лагеря смерти, карательные акции пособников нацистов против мирных жителей», — сказал Путин, добавив, что это событие унесло более одного миллиона жизней.

Он отметил, что снятие блокады является важнейшим рубежом борьбы с нацизмом.

27 января Путин приехал на торжественный концерт в честь 81-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады. Он возложил венок к «Рубежному камню» и к подножию монумента «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, а также вручил участникам Великой Отечественной войны — жителям Санкт-Петербурга первые юбилейные медали, учрежденные в ознаменование 80-летия Победы.

Ранее посольство РФ заявило, что ФРГ продолжает уклоняться от выплат блокадникам Ленинграда.

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