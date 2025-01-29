Президента Украины Владимира Зеленского нельзя допускать до церемоний памяти жертв Холокоста. Об этом заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в социальной сети X (бывший Twitter).

«Вам следует запретить участвовать в любых церемониях памяти жертв Холокоста», — ответил он Зеленскому.

Риттер обратил внимание на то, что отцы и деды украинских националистов-бандеровцев являлись охранниками во многих из этих лагерей.

27 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для участия в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста и 80-летия освобождения узников концлагеря «Аушвиц» (Освенцим).

До этого посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что дипломаты из РФ не поедут на мероприятия, посвященные годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. По его словам, в теории российские делегаты могли бы принять участие, но они не будут этого делать, поскольку западные страны часто искажают исторические факты.

27 января 1945 года Красная Армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

Ранее в Германии осудили Польшу за отказ пригласить Россию в Освенцим.