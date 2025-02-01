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Трамп объявил о возвращении из Венесуэлы шести американских «заложников»

Трамп заявил, что смог вернуть из Венесуэлы шесть заключенных американцев
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Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что смог вернуть из Венесуэлы шестерых американских заключенных американцев, которых он назвал «заложниками». Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мне только что сообщили, что мы возвращаем домой шестерых заложников из Венесуэлы», — заявил Трамп.

Сообщение Трампа появилось на фоне того, что президент южноамериканской республики Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла. На встрече Мадуро предложил представителю Трампа создать «Нулевую повестку» — новое начало в отношениях между Венесуэлой и Соединенными Штатами.

До этого председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что посланник президента Соединенных Штатов Ричард Гренелл и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсуждали миграцию венесуэльцев, санкции со стороны США и судьбу заключенных нелегальных мигрантов из Венесуэлы.

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Ранее Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов.

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