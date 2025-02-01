Трамп объявил о возвращении из Венесуэлы шести американских «заложников»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что смог вернуть из Венесуэлы шестерых американских заключенных американцев, которых он назвал «заложниками». Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Мне только что сообщили, что мы возвращаем домой шестерых заложников из Венесуэлы», — заявил Трамп.
Сообщение Трампа появилось на фоне того, что президент южноамериканской республики Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла. На встрече Мадуро предложил представителю Трампа создать «Нулевую повестку» — новое начало в отношениях между Венесуэлой и Соединенными Штатами.
До этого председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес заявил, что посланник президента Соединенных Штатов Ричард Гренелл и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсуждали миграцию венесуэльцев, санкции со стороны США и судьбу заключенных нелегальных мигрантов из Венесуэлы.
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Ранее Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов.