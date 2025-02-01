Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при администрации бывшего американского президента Джо Байдена закупил нефть из Венесуэлы на миллионы долларов. Об этом сообщает РИА Новости.
«Они (администрация Байдена. — «Газета.Ru») купили миллионы баррелей нефти. Я говорю, что это вообще значит? Мы не позволим происходить этой глупости», — отметил Трамп.
До этого глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил в своем Telegram-канале, что президент южноамериканской республики Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла. Встреча состоялась в официальной резиденции Мадуро дворце Мирафлорес.
15 декабря 2024 года Трамп назначил Гренелла спецпосланником по особым миссиям, включая Венесуэлу и КНДР. В первое правление Трампа Ричард Гренелл был специальным представителем президента США по диалогу Косово и Сербии и считался причастным к распаду правящей коалиции в Косово и последующему заключению ряда договоров между правительством США и Косово и Сербии и США.
Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».