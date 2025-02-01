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Трамп обвинил Байдена в закупках нефти из Венесуэлы на миллионы долларов

Трамп: при Байдене США потратили миллионы долларов на нефть из Венесуэлы
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Carlos Barria /Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон при администрации бывшего американского президента Джо Байдена закупил нефть из Венесуэлы на миллионы долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Они (администрация Байдена. — «Газета.Ru») купили миллионы баррелей нефти. Я говорю, что это вообще значит? Мы не позволим происходить этой глупости», — отметил Трамп.

До этого глава МИД Венесуэлы Иван Хиль сообщил в своем Telegram-канале, что президент южноамериканской республики Николас Мадуро принял в Каракасе спецпосланника президента США Ричарда Гренелла. Встреча состоялась в официальной резиденции Мадуро дворце Мирафлорес.

15 декабря 2024 года Трамп назначил Гренелла спецпосланником по особым миссиям, включая Венесуэлу и КНДР. В первое правление Трампа Ричард Гренелл был специальным представителем президента США по диалогу Косово и Сербии и считался причастным к распаду правящей коалиции в Косово и последующему заключению ряда договоров между правительством США и Косово и Сербии и США.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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