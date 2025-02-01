Спецпосланник Трампа заявил, что завершение конфликта на Украине отвечает интересам США

Келлог: завершение конфликта на Украине отвечает интересам мира, в том числе США

Урегулирование украинского конфликта отвечает интересам США. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

«Это хорошо для Соединенных Штатов, это хорошо для мира также, если мы сможем остановить это сражение», — сказал он.

Накануне Трамп сообщил, что Вашингтон ведет серьезные переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта.

20 января агентство «РБК-Украина» сообщило, ссылаясь на источники, что план американского президента по разрешению ситуации на Украине может предполагать прекращение боевых действий на текущей линии фронта и отсрочку в принятии решения о вступлении страны в НАТО.

До этого бывший госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая американская администрация во главе с Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее Трамп дал 100 дней на урегулирование конфликта на Украине.