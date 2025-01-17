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Блинкен заявил, что Байдену удалось сорвать план Путина «стереть Украину с карты»

Блинкен: у команды Трампа есть все шансы помочь Киеву достичь мирного соглашения
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Johanna Geron/Reuters

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

По его словам, администрации Байдена удалось сорвать «план Путина стереть Украину с карты, включить ее в состав России, чтобы реализовать свои имперские амбиции». Государственный секретарь США считает, что санкции, которые наложила нынешняя администрация на Россию, становятся все тяжелее.

«Я считаю, что новая администрация находится в такой позиции, что, когда и если украинцы захотят и решат [начать переговоры] – она может помочь достичь хорошего соглашения», – утверждает Блинкен.

Он указал, что Трамп регулярно заявляет о «хороших сделках» и для него открывается такая возможность на Украине. Блинкен подчеркнул, что для соглашения нужно добиться прекращения огня, которое должно быть устойчивым и долговременным. Госсекретарь отметил, что есть много способов сделать это и действующая администрация обсуждала их с европейскими партнерами, а также делилась с грядущей администрацией Трампа.

До этого бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Дональд Трамп не хочет быть неудачником, потерявшим Украину.

Ранее американский генерал назвал главный интерес Запада в конфликте на Украине.

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