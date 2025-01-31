The Hill: РФ возьмет Киев и подойдет к границам НАТО, если США остановят помощь

Россия к 2026 году возьмет под контроль Киев и Львов, а после подойдет к границам НАТО, если США остановят помощь Украине. Об этом пишет американское издание The Hill.

Авторы отметили, что без поддержки США у Вооруженных сил Украины (ВСУ) закончится оружие, в результате чего российские войска в 2025 году могут продвинуться вперед. К 2026 году, по словам журналистов, Киев потеряет эффективные системы противовоздушной обороны. Это приведет к тому, что Россия сможет проводить «непрерывные крупномасштабные бомбардировки», добавило издание.

В результате, по мнению авторов, украинская армия «рухнет» к концу 2026 года. Тогда Киев перейдет под контроль российских войск, а впоследствии они продвинутся к границам НАТО, пишет издание.

«Тогда Россия восстановит свои боевые подразделения, использует ресурсы Украины для укрепления своего потенциала, разместит свои силы вдоль границы НАТО и будет готова к нападению за пределами Украины к 2030 году», — говорится в материале.

29 января издание The National Interest сообщило, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует быть реалистом в вопросе завершения конфликта с Россией и намерений НАТО. По мнению авторов, Североатлантический альянс не готов к принятию Украины, и гражданам страны нужно смириться, что вступление в военный блок станет «долгосрочной мечтой».

Ранее в США признали, что НАТО беззащитно перед «Орешником».