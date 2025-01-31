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Зеленского уличили в признании собственной нелегитимности

Медведчук: своей реакцией на слова Путина Зеленский признал свою нелегитимность
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский де-факто признал, что является нелегитимным лидером, когда отвечал на слова главы российского государства, считает глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Об этом говорится в его заявлении на сайте организации.

«Зеленскому бы помолчать, да не путаться под ногами, когда взрослые дяди разбираются, но его, как видим, распирает, и он заявляет, что он «сильный», не предоставив ни одного доказательства, что он легитимный, тем самым признав свою нелегитимность», — отметил Медведчук.

29 января президент РФ Владимир Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

После этого Зеленский заявил, что Путин якобы боится переговоров, опасается «сильных лидеров» и делает всё возможное, чтобы затянуть вооруженный конфликт. По его словам, каждый шаг Москвы направлен исключительно на бесконечное продолжение боевых действий.

Ранее в США предрекли переход Киева под контроль РФ, если Вашингтон остановит помощь.

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