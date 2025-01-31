Спецпосланник Трампа потребует от Венесуэлы принять нелегалов

Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Ричард Гренелл в ходе поездки в Венесуэлу собирается требовать от президента республики Николаса Мадуро принять выдворяемых из США нелегальных мигрантов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на другого спецпосланника Трампа Маурицио Клавера-Карона.

«Трамп рассчитывает, что Мадуро заберет всех своих венесуэльских преступников и членов банд, которые «экспортировались» в США, и сделает это без предварительных условий», — сказал Клавер-Карон.

Вторым обсуждаемым вопросом станет обсуждение освобождения заключенных в тюрьмах Венесуэлы граждан Штатов. Если Каракас не согласится на требования Вашингтона, его «ждут последствия».

До этого портал Axios сообщил, что администрация Трампа хотела бы, чтобы смена власти в Венесуэле прошла мирно.

При этом американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсети X, что Мадуро наносит вред населению страны.

Ранее сообщалось, что НАТО предложит Трампу расширить присутствие в Арктике.