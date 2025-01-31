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США могут обменять мигрантов из Венесуэлы на заключенных американцев

Госдеп: Гренелл обсуждает обмен мигрантов из Венесуэлы на граждан США
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Denis Balibouse/Reuters

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Ричард Гренелл обсуждает обмен мигрантов из Венесуэлы на граждан США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

По данным Miami Herald, в Каракасе Гренелл проведет встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чью легитимность администрация Джо Байдена не признавала.

15 декабря 2024 года Трамп назначил Гренелла спецпосланником по особым миссиям, включая Венесуэлу и КНДР. В первое правление Трампа Ричард Гренелл был специальным представителем президента США по диалогу Косово и Сербии и считался причастным к распаду правящей коалиции в Косово и последующему заключению ряда договоров между правительством США и Косово и Сербии и США.

Ранее Гренелл заявлял, что американцы возмущены нежеланием Байдена говорить с Путиным.

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