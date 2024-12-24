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Немецкий депутат покинул ХДС из-за высказываний о теракте в Магдебурге

NTV: депутат Кнурр вышел из ХДС из-за слов о теракте в Магдебурге
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Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Депутат городского совета Брауншвейга Свен-Маркус Кнурр вышел из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) после своего высказывания о теракте в Магдебурге. Об этом сообщил телеканал NTV.

Кнурр, комментируя теракт, написал в социальной сети X, что «полностью понимает произошедшее». Впоследствии ХДС подвергла депутата критике, а пост был удален. Партия назвала заявление Кнурра «позорным» и «бесчеловечным». Руководство фракции потребовало от него покинуть ХДС до вечера понедельника, в противном случае ему грозило исключение.

Как отмечает телеканал, депутат выбрал первый вариант.

«Кнурр окончательно дисквалифицировал себя для любой позиции в демократическом спектре. Мы сожалеем, что не признали этого раньше. Поэтому наше решение не терпело отлагательств», — заявили в ХДС.

Теракт в Магдебурге произошел 20 декабря. Во время рождественской ярмарки автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего более двухсот человек получили ранения. Полиция задержала 50-летнего гражданина Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена, подозреваемого в причастности к теракту.

В городе после происшествия прошла демонстрация, на которой собрались несколько сотен участников ультраправого толка. Они потребовали массовой депортации мигрантов из страны.

Ранее в ФРГ запросили срочное заседание бундестага из-за теракта в Магдебурге.

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