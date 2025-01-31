Посольство России направило в МИД Эстонии ноту из-за сноса памятника

Посольство РФ направило в МИД Эстонии ноту после сноса стелы на братской могиле

Посольство России в Таллине направило ноту протеста в МИД Эстонии в связи с уничтожением стелы и демонтажем плит с именами красноармейцев на братской могиле в городе Валга. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

«Направили в МИД Эстонии ноту посольства с требованием остановить кощунственные действия, прекратить безнравственную кампанию по ликвидации объектов советского военно-мемориального наследия, нацеленную на пересмотр итогов Второй мировой войны», — сказано в заявлении посольства.

В посольстве подчеркнули, что власти Эстонии совершили очередной «акт государственного вандализма» в отношении памяти советских воинов, которые отдали свои жизни в борьбе с фашизмом.

В сентябре прошлого года временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин заявлял, что раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии являются актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны.

2 июля посольство России в Таллине направило в министерство иностранных дел Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Нота была направлена в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними.

Ранее Захарова назвала снос памятника Барклаю де-Толли в Латвии «пещерной русофобией».