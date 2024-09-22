В России назвали актом вандализма эксгумацию Эстонией останков советских воинов

Раскопки могил воинов Красной армии и их эксгумация в Эстонии является актом вандализма, направленным на пересмотр итогов Второй мировой войны. Об этом РИА Новости заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

17 сентября 1944 года началась Таллинская наступательная операция войск левого крыла Ленинградского фронта, который поддерживал Балтийский флот. Через пять дней, 22 сентября, Таллин был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

«С сожалением вынуждены констатировать сохранение у администрации (премьер-министра Эстонии — «Газета.Ru») Кристена Михала стремления избавиться от монументов красноармейцам, ценой собственных жизней подаривших свободу нынешнему поколению эстоноземельцев», — заявил Салимуллин.

По словам временного поверенного в делах России в Эстонии, одной из тенденций последнего времени стала эксгумация останков советских воинов. Салимуллин подчеркнул, что «новости о подобных бесчинствах» появляются все чаще.

2 июля посольство России в Таллине направило в министерство иностранных дел Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Нота была направлена в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским воинам.