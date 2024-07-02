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Посольство России направило ноту МИД Эстонии

Россия выразила протест МИД Эстонии из-за переноса захоронений советских воинов

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Посольство России в Таллине направило в министерство иностранных дел Эстонии ноту протеста с призывом остановить перенос захоронений советских воинов. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

Посольство выражает решительный протест в связи с начавшимся демонтажем могильных плит в поселке Техумарди на острове Сааремаа и планируемой эксгумацией останков воинов Красной армии, захороненных под ними, говорится в сообщении.

22 июня помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что случаи вандализма и надругательств над советскими памятниками и захоронениями воинов становятся чаще в западных странах.

14 июня сейм Литвы принял поправки, которые разрешают переносить захоронения советских воинов из общественных мест на обычные городские кладбища. Для этого захоронение должно быть признано «пропагандирующим тоталитарный режим и идеологию авторитаризма». Определять, является ли объект «тоталитарным символом», будет специальная комиссия.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским воинам.

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