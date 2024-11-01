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Захарова назвала снос памятника Барклаю де-Толли в Латвии «пещерной русофобией»

Захарова: снос памятника Барклаю де-Толли стал проявлением пещерной русофобии

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Evita wiki/commons.wikimedia.org (CC BY-SA 4.0)

Снос в Латвии памятника герою войны 1812 года Михаилу Барклаю де-Толли является проявлением «пещерной русофобии». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте министерства.

По словам Захаровой, «в пещерной русофобской сущности нынешней правящей верхушки Латвии давно не осталось сомнений», а ее «патологическое стремление уничтожить все, что связано с историческим и культурным наследием России», давно известно.

Представитель МИД РФ напомнила, что Барклай де-Толли, принадлежавший к старинному роду шотландских баронов, долго жил в Риге и называл ее своим любимым городом, а герб семьи Барклаев «вот уже несколько десятилетий висит в алтарной части Рижского кафедрального собора».

«Остается только надеяться, что будущие поколения латышей осудят варварские действия своих невежественных предков и со временем восстановят историческую справедливость», — заявила Захарова.

Михаил Барклай де-Толли — российский фельдмаршал, герой войны 1812 года. Ряд историков полагает, что именно он был автором концепции «заманивания» войск Наполеона вглубь России, что в итоге привело к победе в войне, разгрому и бегству вражеской армии.

31 октября стало известно, что в Риге снесли установленный ему памятник, который располагался на площади Эспланады. После этого вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс заявил, что «Рига становится чище и латвийнее».

Ранее сообщалось, что Эстония может забрать памятник Барклаю де Толли, подлежащий сносу в Латвии.

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