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Стало известно, как в Канаде готовятся к пошлинам Трампа

Reuters: канадские фермеры готовятся к пошлинам в 25% на импорт
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Vladimir Gjorgiev/Shutterstock/FOTODOM

Канадские фермеры пересматривают контракты с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта, чтобы минимизировать потери от возможного введения США пошлин в 25% на импорт из Канады и Мексики. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Канадские фермеры пересматривают контракты на поставку скота с американскими покупателями и ищут внутренние рынки сбыта для урожая, который ранее планировали продать в США», — говорится в сообщении.

Агентство подчеркивает, что эти меры направлены на минимизацию экономических потерь в случае введения новых пошлин Вашингтоном.

Reuters пообщалось с фермером из Онтарио, который отметил, что «неопределенность вынуждает полностью пересмотреть бизнес-модель».

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады.

30 января министр иностранных дел Канады Мелани Жоли ответила на это, что Оттава примет ответные меры, если Вашингтон с 1 февраля 2025 года введет тарифы на канадские товары.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины в отношении стран — членов БРИКС.

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